Messina: domani Papa Francesco in collegamento a Piazza Duomo [INFO e DETTAGLI]

25 Gennaio 2019 17:30

Messina, domani a Piazza Duomo il collegamento con Papa Francesco a Panama per la Giornata Mondiale della Gioventù

Domani, sabato 26, a Piazza Duomo, si svolgerà l’evento “Ecco la serva del Signore. Avvenga per me secondo la tua parola”, organizzato dall’ufficio diocesano per la pastorale giovanile dell’Arcidiocesi di Messina, Lipari e Santa Lucia del Mela, in collegamento con la XXXIV Giornata Mondiale della Gioventù, che si svolge a Panama sino a domenica 27. L’incontro, al quale sarà presente l’assessore alle Politiche Giovanili, Giuseppe Scattareggia, è organizzato quale giornata locale della gioventù per riprendere l’esperienza avvenuta con successo nel luglio del 2011 a Marisicilia e nel 2013 a Barcellona Pozzo di Gotto, quando si incontrarono centinaia di giovani provenienti da tutta la fascia tirrenica. E’ previsto l’arrivo a Messina, intorno alle ore 17, di centinaia di ragazzi, provenienti dalle parrocchie della diocesi che si muoveranno verso Piazza Duomo dove si svolgerà un momento di accoglienza e di festa che coinvolgerà anche i giovani presenti normalmente il sabato sera in piazza, sino alle 23.30 circa, quando si sposteranno nella Cattedrale per la veglia e il collegamento video con Panama. La giornata mondiale della gioventù, che si svolge annualmente nelle diocesi di tutto il mondo, prevede ogni due o tre anni un incontro internazionale, di circa una settimana, dei giovani con il Papa. Quest’anno l’incontro si svolge a Panama dove Papa Francesco incontrerà migliaia di giovani provenienti da tutto il mondo per rinnovare il primo appuntamento voluto da Papa Giovanni Paolo II a Roma nel 1984.

