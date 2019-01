Messina, dipendenti della Città Metropolitana in protesta: proclamato lo stato di agitazione

31 Gennaio 2019 10:43

Dipendenti della Città Metropolitana di Messina in protesta. I sindacati: “Fortemente preoccupati per la situazione in cui versa l’Ente”

I dipendenti della Città Metropolitana di Messina pronti alla protesta. “I rappresentanti RSU e le Segreterie Provinciali- si legge in una nota unitaria dei sindacati- fortemente preoccupati per la situazione in cui versa l’Ente, già più volte evidenziata dalle OO.SS. e formalizzata anche dal Sindaco Metropolitano con l’atto di indirizzo n°188 del 29/01/2019, nella consapevolezza che il totale disinteresse del governo Regionale e Nazionale sta producendo l’inevitabile dissesto degli Enti con gravi ricadute sui territori e sulla erogazione dei servizi e sulla serenità del personale a tempo indeterminato e determinato, hanno deliberato le seguenti iniziative:

Proclamazione stato di agitazione e iniziative di sciopero con sit in, nel rispetto dei termini previsti dalla legislazione vigente sul raffreddamenti di conflitti; Convocazione di una riunione da tenersi nella Città Metropolitana di Messina alla presenza del Sindaco e della deputazione Nazionale e Regionale; Richiesta alle Segreterie Regionali di attivazione di iniziative unitarie atte a risolvere la delicata vertenza anche con la programmazione di sciopero e manifestazione unitaria a Palermo”.

