Rifiuti, a Messina arriva la raccolta differenziata: approvato il piano finanziario 2019

19 Gennaio 2019 20:29

Previsto 1 milione di euro per attività di monitoraggio e sorveglianza nell’avvio del nuovo sistema di gestione integrata della raccolta differenziata porta a porta in tutta la città di Messina. Per la gestione del nuovo servizio le unità di servizio passeranno dalle attuali 505 a 537 unità

Approvato dall’Assemblea dei soci di MessinaServizi Bene Comune il Piano economico e finanziario 2019 e l’annesso bilancio di previsione 2019/2021, predisposto secondo le indicazioni del Socio Unico e integrato con le osservazioni formulate anche dal Dipartimento Ambiente.

“Le principali novità del Piano economico finanziario- spiega il sindaco De Luca– sono costituite dai consistenti interventi sulla spesa che consentiranno alla Società di raggiungere gli obiettivi di legge (65% raccolta differenziata).

È stato previsto 1 milione di euro per attività di monitoraggio e sorveglianza nell’avvio del nuovo sistema di gestione integrata della raccolta differenziata porta a porta in tutta la città, mediante la formazione dell’Albo degli ispettori ambientali per il quale verranno formate ed iscritte non meno di 300 volontari – Ispettori, e la realizzazione della video sorveglianza in tutta la città.

È stato confermato il Premio di produttività per il raggiungimento degli obiettivi del 65% RD al 31/7/2019 e mantenimento della quota fino al 31/12/2019 confermando che il premio verrà ripartito, come concordato nei tavoli del Salva Messina, corrispondendo il 70% del premio a settembre 2019 e il restante 30% nel 2020, con il sistema del welfare aziendale.

È stato inoltre approvato dal Socio Unico l’aumento delle unità di servizio, che passeranno dalle attuali 505 a 537 unità per la gestione del nuovo servizio integrato dei rifiuti.

“A queste misure– prosegue il sindaco De Luca- si aggiungono il noleggio dei mezzi per la raccolta con la formula di 2 anni + 2 eventualmente rinnovabili, per una gara con base d’asta di € 2.604.000 e una gara con base d’asta di € 4.600.000 per l’acquisto di attrezzature (bidoni, mastelli, cassoni scarrabili)“.

Valuta questo articolo