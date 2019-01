Messina, De Luca rimodula la deleghe degli assessori: al vicesindaco Mondello la delega per il Ponte sullo Stretto

29 Gennaio 2019 14:34

Il sindaco di Messina rimodula le deleghe assessoriali: Ponte sullo Stretto al vicesindaco Salvatore Mondello

Il sindaco di Messina rimodula le deleghe assessoriali: “In considerazione dei prossimi e crescenti impegni che mi vedono maggiormente impegnato a Roma e Palermo per seguire le innumerevoli istanze della città di Messina e della città Metropolitana- spiega il sindaco– ho assegnato le mie deleghe a Dafne Musolino e Salvarore Mondello per garantire la quotidiana operatività”. De Luca cede ai suoi assessori le deleghe per risorse umane, polizia municipale e Ponte sullo Stretto (quest’ultima passa al vicesindaco e assessore Salvatore Mondello), mentre mantiene per sé le deleghe delle partecipate e del bilancio.

Ecco nel dettaglio come sono stata ripartite le deleghe:

Sindaco Cateno De Luca: Finanze, Patrimonio, Partecipate e Programmazione Economica; Rapporti con il Governo e le Istituzioni Regionale e Nazionale.

Vicesindaco Salvatore Mondello: Infrastrutture e Lavori Pubblici; Edilizia Pubblica e Privata; Mobilità Urbana e Extra Urbana; Pianificazione Urbana e Programmi Complessi; Risanamento e Rivitalizzazione Urbana; Beni Culturali ed Ambientali; Ponte sullo Stretto di Messina; Risorse Idriche ed Energetiche; Rapporti con il Consiglio Comunale; Rapporti con i Comitati Civici e le Circoscrizioni.

Dafne Musolino: Contenzioso; Attività Produttive e Promozionali (Agricoltura, Pesca, Artigianato, Industria, Commercio, Turismo, Mercati, Brand Messina); Politiche del Lavoro; Rifiuti e Ambiente; Politiche del Mare e Beni Demaniali Marittimi; Risorse Umane e Polizia Municipale; Sicurezza Urbana; Riorganizzazione assetto Amministrativo e dei Servizi Municipali; Casinò del Mediterraneo.

Giuseppe Scattareggia: Attività Sportive; Politiche Giovanili; Spettacolo e Tempo Libero; Antichi Mestieri e Tradizioni Popolari.

Carlotta Previti: Piano Strategico; Smart City; Individuazione e Programmazione Fondi Extra Comunali; Pari Opportunità; Rapporti con le Istituzioni Europee; Servizi Informativi; Rapporti con l’Università.

Massimiliano Minutoli: Manutenzione Beni e Servizi; Cimiteri, Arredo Urbano e Spazi Pubblici; Acquario e dimora per gli Animali; Protezione Civile e Difesa del Suolo; Sicurezza sui Luoghi di Lavoro; Pronto Intervento; Interventi Igienico Sanitari; Servizi al Cittadino; Volontariato.

Alessandra Calafiore: Politiche Sociali, Politiche della casa; Politiche Agroalimentari; Politiche della Salute; Baratto Amministrativo; Banca del Tempo; Rapporti con le Istituzioni Religiose.

Roberto Vincenzo Trimarchi: Pubblica Istruzione e Servizi Scolastici; Formazione; Cultura; Toponomastica.