A Messina il Corso per “Allenatore di Portieri per Dilettanti e Settore Giovanile”

7 Gennaio 2019 22:00

A Messina il Corso per l’abilitazione ad “Allenatore di Portieri per Dilettanti e Settore Giovanile”

Per la prima volta in assoluto a Messina e per la terza in Sicilia si terrà il Corso per l’abilitazione ad “Allenatore di Portieri per Dilettanti e Settore Giovanile”. Un altro grande riconoscimento per l’A.I.A.C. Messina che offre un’occasione importantissima ai propri associati per ottenere questa licenza riconosciuta. Indetto ed organizzato dal Settore Tecnico della F.I.G.C., il Corso è in programma dal 20 febbraio al 16 marzo 2019, presso la sede provinciale di via Oreto. Avrà la durata di tre settimane, per un totale di 48 ore di lezione, e si svolgerà secondo il seguente calendario: dal 20 al 23 febbraio; dal 27 febbraio al 2 marzo; dal 13 al 15 marzo. L’esame finale in tutte le materie è fissato per il 16 marzo. Le domande di iscrizione dovranno pervenire a Coverciano entro e non oltre il prossimo 6 febbraio. “Auspico che questa occasione possa essere colta al volo da tantissimi aspiranti allenatori dei portieri siciliani al fine di ottenere l’abilitazione federale e per acquisire nuove ed importanti conoscenze da mettere a disposizione delle società di appartenenza e dei ragazzi che si andranno ad allenare” commenta il presidente dell’A.I.A.C. Messina, Andrea Argento. Tutti gli interessati possono prendere visione e ritirare copia del “Bando di ammissione al Corso” presso il Settore Tecnico della F.I.G.C. o scaricarlo dal sito internet: www.settoretecnico.figc.it.

Valuta questo articolo