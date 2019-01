Messina, strada per Castanea invasa da erbacce. Pagano: “Tasse alle stelle e servizi ridotti”

29 Gennaio 2019 15:00

Mancata manutenzione nella strada di collegamento tra Massa San Giorgio e il cimitero di Castanea, il consigliere di Ora Messina: “Carreggiata ristretta dalle erbacce”

“Per l’ennesima volta ci troviamo costretti ad accendere attenzione mediatica su casi di facile risoluzione. Mesi fa, negli ultimi giorni del mese di ottobre, in commissione lavori pubblici avevo richiesto la messa in sicurezza della strada di collegamento tra Massa San Giorgio e il cimitero di Castanea a Messina. La risposta fu immediata, con il posizionamento di un guard-rail che innalzò il livello di sicurezza del tratto, fin lì pericoloso vista la ristrettezza della via”– è l’amaro commento del consigliere comunale Francesco Pagano, che prosegue: “Un atto di merito per l’amministrazione che, però, non sempre può essere lodato: nello stesso periodo, qualche settimana prima la richiesta di intervento di messa in sicurezza – racconta il consigliere di Ora Messina –, era stata posta l’attenzione sulle condizioni della stessa strada che aveva evidente bisogno di una scerbatura, utile all’allargamento della carreggiata e a renderla meno pericolosa. La segnalazione all’assessore Musolino, come spesso accade, è stata spedita direttamente alla Messina Servizi a quel punto tutto si è arenato. Dalla partecipata non sono arrivate risposte, se non quella di un personale troppo ridotto per interventi non emergenziali. Una risposta che non può soddisfare – attacca Pagano -, perché la scusa della carenza numerica non può e non deve essere usata quando meglio conviene. Ogni giorno ricevo segnalazioni di cittadini che continuano a lamentarsi delle condizioni del tratto: la messa in sicurezza con la sistemazione del guard-rail è stata celere, questo aggiunto però alla mole di erbacce presenti restringe la carreggiata ancora di più. Non è ammissibile – conclude Pagano – che le operazioni di manutenzione avvengano in maniera non continua e solo dopo numerosi solleciti. Soprattutto per la scerbatura, infatti, l’attesa è di svariati mesi nonostante i cittadini messinesi paghino le tasse tra le più alte in Italia”.

