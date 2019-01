Candiani a Messina: il sottosegretario in visita al Comando dei Vigili del Fuoco

26 Gennaio 2019 12:29

Il sottosegretario all’Interno e il Prefetto di Messina incontreranno il personale dipendente dei Vigili del Fuoco

Lunedì 28 il sottosegretario all’Interno con delega ai VV.F., Sen. Stefano Candiani, unitamente al Prefetto di Messina Maria Carmela Librizzi, faranno una visita al Comando di Messina ed incontreranno il personale dipendente dei Vigili del Fuoco. L’incontro prevede una breve prolusione del Comandante Provinciale, Ing. Mario Falbo, ed una tavola rotonda allargata a tutto il personale del Comando, che incontrerà alle 10.30 al Distaccamento di Milazzo e successivamente, alle 13.00, nella Sede Centrale di via Salandra Messina.

“Il Sottosegretario– si legge in una nota- molto attento alle esigenze dei Vigili del Fuoco ed alla Sicilia in particolare, unitamente al Prefetto di Messina, saluterà i Vigili messinesi, ascoltandone esigenze e proposte di lavoro di una delle categorie tecniche-professionali tra le più operose e disponibili a dare ogni aiuto ai cittadini bisognosi ed ancor più nelle criticità emergenziali e nelle calamità, ove i vigili del fuoco sono sempre in prima linea, sia come componente principale della struttura di “protezione civile” sia come “soccorritori pubblici”, ed oggi addirittura con ogni autonomia e responsabilità decisionale e di coordinamento nella fase iniziale dell’emergenza, così come disposto recentemente dal nuovo “codice di protezione civile” dello scorso inizio anno 2018″.

“In Sicilia come alcune altre regioni d’Italia,- si legge ancora- le tipologie di rischio sono tutte presenti ed ancor più quelli sismici, idrogeologici e boschivi, ed in questo assume massima rilevanza la struttura organizzativa ed operativa del Corpo Nazionale dei VV.F., sempre più attenta e pronta a dare risposta al cittadino/utente, come tra l’altro è stato recentemente dimostrato a seguito dei fatti accaduti a fine dicembre nel sisma che ha interessato nel catanese, alle pendici dell’Etna, diversi comuni ed in questa circostanza la tempestività e la professionalità delle squadre VF intervenute ha evitato vittime dopo i crolli degli edifici danneggiati dal sisma.

Il Sottosegretario Candiani, nell’esprimere prioritariamente il concetto fondamentale sull’orgoglio di appartenenza ai Vigili del fuoco, ha pubblicamente dichiarando come tale impegno “debba essere sempre il motore per nuove motivazioni e nuovi impegni, come quello di mantenere il Corpo nazionale sempre più efficiente”, e per questo occorre costante impegno e risorse per rendere sempre più “alta l’espressione di professionalità” verso un cittadino ed un territorio sempre più bisognoso”.

Valuta questo articolo