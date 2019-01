Messina: che fine ha fatto il progetto “caldaia sicura”?

29 Gennaio 2019 20:18

Il mancato aggiornamento del regolamento per il servizio di controllo degli impianti termici nel territorio del Comune di Messina e l’interruzione del servizio di “caldaia sicura”. Sono alcuni degli argomenti di cui si discuterà domani a Palazzo Zanca, nel corso della seduta della VI^ Commissione, in seguito a un’interrogazione presentata dal gruppo consiliare del M5S (primo firmatario Giuseppe Fusco) al sindaco Cateno De Luca in cui era stato chiesto di dare applicazione al Piano Energetico Nazionale in materia di uso razionale dell’energia, risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili.