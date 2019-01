Messina, tentò di bruciare viva la sua fidanzata: pena ridotta in appello per Mantineo

10 Gennaio 2019 15:40

Condannato a 10 anni di carcere Alessio Mantineo, il 25enne di Messina che tentò dopo una lite di bruciare viva la fidanzata Ylenia Bonavera

Sconto di pena in appello per Alessio Mantineo, il 25enne di Messina che nel gennaio 2017 diede fuoco, ustionandola gravamente, alla fidanzata Ylenia Bonavera. Mantineo in primo grado era stato condannato a dodici anni di reclusione. I giudici in appello hanno deciso la riduzione di pena escludendo l’aggravante della premeditazione: Mantineo dovrà quindi scontare 10 anni di carcere per tentato omicidio.

Quella di Ylenia e Alessio è una storia controversa, balzata agli onori della cronaca non solo per l’episodio gravissimo di quella terribile notte di gennaio. La giovane, scampata alla tragedia, nei giorni a seguire difese strenuamente il suo compagno, arrivando a prenderne le difese in diretta tv e persino in aula davanti ai giudici. Ylenia per questo subì anche un procedimento con l’accusa di falsa testimonianza e favoreggiamento.

Ma ad incastrare il giovane furono le telecamere di videosorveglianza, che riprendevano il giovane mentre acquistava la benzina poi gettata sulla ragazza e anche la testimonianza della mamma di Ylenia.

