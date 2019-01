Messina festeggia la Befana: ecco le iniziative in programma oggi in città

6 Gennaio 2019 08:00

Messina festeggia le Befana, la ricorrenza dedicata all’arrivo dei Re Magi e che conclude le festività natalizie. Ecco tutte le iniziative oggi in programma in città:

Giocattoli in Movimento a Piazza Duomo e Piazza Cairoli

dalle 10 alle 13,30 a piazza Duomo si terrà Giocattoli in Movimento. Il Meetup dei Grilli Messinesi allestirà un gazebo e raccoglierà donazioni di giocattoli usati che in occasione della Befana saranno regalati ai neonati e bambini ospiti delle case famiglia del Cirs (Comitato Italiano Reinserimento Sociale) di Messina. L’evento si svolgerà dalle ore 10 alle 19 anche a Piazza Cairoli. Tutti i partecipanti potranno lasciare due giocattoli presso il gazebo allestito in piazza. I giocattoli devono essere ancora integri e funzionanti. Coloro che porteranno un dono ne riceveranno uno in cambio: al termine dell’evento, i giochi rimasti saranno quindi dati in regalo ai piccoli pazienti dei reparti pediatrici degli ospedali cittadini.

Befana 2019 al cinema Lux

Torna il tradizionale appuntamento con Meter &Miles, associazione impegnata nei progetti rieducativi per soggetti portatori di handicap. 180 minuti per ringraziare i cittadini che hanno dimostrato impegno civile ed etico con consegna di attestati di merito e riconoscenza selezionati dalla giuria composta dall’editore Armando Siciliano, dal prof. Maurizio Ballistreri e dall’avv. Carlo Mastroeni. La manifestazione giunta alla 24° edizione sarà presentata dall’avv. Silvana Paratore. Filo conduttore della manifestazione, in programma alle 10, è ” Ama il prossimo tuo anche nella diversità”.

La Befana del canile Millemusi

Dalle 10.30 alle 13.00 Piazza Cairoli, sarà allestito un banchetto per la pesca di beneficenza, per aiutare i piccoli ospiti del canile.

Mostra di Arte Presepiale:

L’esposizione degli oltre 50 presepi è a ingresso libero, dalle 16.30 alle 20, nei Chiostri dell’Arcivescovado, in via I Settembre 117 a Messina.

Tombolata per bambini:

Appuntamento alle 18.30, nel centro sociale del Cep a Messina.

La Befana del Vigile del Fuoco: Torna il tradizionale appuntamento con il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Messina. Durante la giornata di oggi il personale operativo e dell’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco intratterranno i più piccoli con momenti ludico-formativi.

Presepe Vivente di Mongiuffi Melia:

Il presepe nell’antico borgo resterà aperto dalle 18:30 alle 20:30. In Piazza del Carmine è prevista anche una degustazione gratuita dei prodotti tipici locali, dalle ore 21.00. Seguirà l’evento Mostra/Concorso Natale è…il Presepe in piazza del Carmine dalle ore 10.30 alle ore 22.00.

Presepe vivente di Montalbano Elicona:

Il Presepe Vivente di Montalbano Elicona si è ancora una volta confermato uno dei presepi più belli d’Italia. Un evento che in questa XIX edizione ha registrato un numero di visitatori da primato, già Miglior Presepe Vivente di Sicilia, si appresta a vivere l’ultima giornata di oggi domenica 6 gennaio a partire dalle ore 17,30. Info: 0941 678019 – 338 1007771, oppure visitando la pagina ufficiale Montalbano Elicona-Borgo dei Borghi.

Presepe vivente di Castanea: