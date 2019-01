Messina, panico a Camaro per un’auto in fiamme: danneggiata anche una palazzina

19 Gennaio 2019 14:58

Messina, attimi di paura ieri sera a Camaro. Gioveni e Cacciotto: “Neccessaria la copertura del torrente Bisconte”

Attimi di paura ieri sera a Messina. In via Crotone, intorno alle 19, un’Audi A3 ha preso fuoco. Le fiamme hanno raggiunto un’abitazione vicina. Attimi di paura tra i residenti, per la chiara complicità della mancanza di vie di fuga e per la difficoltà dei mezzi dei vigili del fuoco e della polizia a prestare soccorso. Sull’episodio intervengono il consigliere comunale Gioveni e il consigliere della Terza Circoscrizione Cacciotto, evidenziando la pericolosità di Fondo Pistone per la presenza di un’unica via di accesso. I consiglieri tornano a ribadire la necessità della copertura del torrente Bisconte.

“Purtroppo, l’episodio di ieri, dichiarano Cacciotto e Gioveni- fa capire l’importanza del progetto di copertura del Torrente Bisconte – Cataratti; nel progetto infatti sarebbe prevista una via di fuga, una strada di collegamento tra Fondo Pistone e Bisconte. L’episodio di ieri non va sottovalutato ma deve essere un motivo in più affinchè i lavori di copertura partano prima possibile. Nelle more, sarebbe utile attenzionare Fondo Pistone garantendone interventi di manutenzione ordinaria, che in quel fazzoletto di terra dimenticato, latitano parecchio”.

