Messina, autisti Atm nel mirino di De Luca: “Non hanno rinnovato la patente”. Immediata la replica della Uiltrasporti: “Sindaco pensi a pagare gli stipendi”

16 Gennaio 2019 13:54

Il sindaco di Messina: “Azioni di ammutinamento in Atm, 5 autisti dimenticano di rinnovare la patente”. Immediata la replica di Uiltrasporti

“Il Presidente di ATM poco fa mi ha raccontato la seguente barzelletta: caro sindaco pur di assumere certi autisti (nomi e cognomi ben precisi perché già nelle liste degli interinali?) ci sono azioni di ammutinamento di alcuni attuali autisti che “dimenticano” anche di rinnovare la patente (atto che compete a loro) e non possono più guidare, pretendendo di essere destinati ad altra mansione (quale? Il nulla !!!)”- è quanto racconta il sindaco di Messina in un post sulla sua pagina Fb.

“Questa non è una barzelletta- precisa il sindaco– ma si è verificato con ben cinque autisti che da qualche mese non svolgono le mansioni assunzionali perché non hanno rinnovato la patente generando disfunzioni nel servizio.

Cosa ho suggerito al presidente ATM?

Di sospendere questi lavoratori fino a quando non rinnovano le patenti e procedere al licenziamento se continua questa posizione ostruzionistica. Spero che questi autisti non appartengano a qualche specioso sindacato!”.

Non si è fatta attendere la replica di Uiltrasporti Messina, che in una nota a firma del segretario Barresi dichiara:

“Il signor sindaco su fb al solito si esercita nel gioco delle tre carte nel tentativo di nascondere i disastri che il nuovo managent sta creando al servizio e alla città . A scanso di equivoci il primo cittadino invece di aizzare le ire della città contro 500 lavoratori lanciando accuse generiche al personale autista che ha garantito il servizio in questi mesi con sacrifici e un monte ore di straordinario elevatissimo, pensi a fare le necessarie verifiche e parlare con dati certi e se il caso intervenire con gli strumenti che il contratto prevede. Per amore di verità precisiamo, atto non dovuto, che la Uil non è parte di questo presunto problema, forse saremo un sindacato critico ma agiamo nel perimetro sindacale nonostante le continue intimidazioni che colpiscono i nostri delegati sindacali . Al sindaco chiediamo, invece di buttare la palla in tribuna con i soliti metodi propagandistici, di impiegare il suo tempo a reperire le somme per pagare gli stipendi ai lavoratori e dare un servizio dignitoso alla città“.

