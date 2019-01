Messina, assunzioni autisti Atm: revocata la gara affidata alla Tempor

3 Gennaio 2019 14:52

Messina, il CdA Atm revoca la gara affidata alla Tempor

A causa, tra l’altro, della mancanza di copertura finanziaria, il Consiglio di Amministrazione di ATM ha deliberato la revoca della gara affidata alla Tempor S.p.A. per la somministrazione di 75 autisti per 12 mesi. Resta fermo quanto previsto nei precedenti appuntamenti istituzionali per l’assunzione a tempo determinato di 30 unità con qualifica di autisti, nelle forme e nei modi che saranno indicati dal Comune di Messina, compatibilmente con la normativa vigente in materia di aziende in liquidazione.