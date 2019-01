Martedì incontro tra il Vescovo di Patti e il Commissario Straordinario dell’ASP di Messina

20 Gennaio 2019 22:40

Messina: avrà luogo martedì 22 gennaio a Patti l’incontro tra il Vescovo, S.E. Mons. Guglielmo Giombanco, ed il Commissario Straordinario dell’ASP Dott. Paolo La Paglia

Avrà luogo martedì 22 gennaio alle ore 12.00 a Patti l’incontro tra il Vescovo, S.E. Mons. Guglielmo Giombanco, ed il Commissario Straordinario dell’ASP di Messina Dott. Paolo La Paglia; l’incontro prelude a una fattiva collaborazione tra la Direzione Generale dell’Azienda Sanitaria provinciale e la Diocesi, che comprende il territorio dei Nebrodi. Il 23 dicembre appena trascorso il Vescovo Giombanco ha dato un forte segnale inaugurando a Patti la casa di accoglienza per ospitare i familiari dei ricoverati in ospedale che provengono da paesi vicini e non hanno dove alloggiare. “Avrò l’onore- dice il Commissario – di conoscere Sua Eccellenza di cui ho molto sentito parlare, anche per il suo forte impegno in ambito socio-sanitario; so che ha molto a cuore le sorti degli Ospedali del territorio e la sua testimonianza di fede e carità verso i più deboli è un forte sprone per i medici a curare con amore gli ammalati , ma anche un monito per gli amministratori ad operare con attenzione e diligenza per offrire servizi sanitari decorosi e tempestivi.” L’occasione sarà utile per illustrare a Mons. Giombanco i primi provvedimenti presi per il “Barone Romeo”, e per renderlo partecipe delle prossime azioni che verranno messe in atto per migliorare l’offerta sanitaria in un territorio popoloso e con gravi carenze di personale medico ed infermieristico.

