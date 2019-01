Messina: arrestati a Barcellona madre e due figli per droga

22 Gennaio 2019 17:48

Messina: i Carabinieri arrestano madre e due figli per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti a Barcellona

Questa mattina, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Barcellona Pozzo di Gotto, nell’ambito delle attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno arrestato tre persone, componenti del medesimo nucleo familiare, ritenuti responsabili in concorso di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Si tratta dei fratelli C.G., di 31 anni, C.C., di 25 anni e della madre M.A., di 50 anni. I tre sono stati sorpresi presso la propria abitazione con diversa sostanza stupefacente, abilmente occultata tra gli effetti personali ed all’interno di alcune intercapedini presenti nell’appartamento. La perquisizione domiciliare, effettuata dai Carabinieri di Barcellona, con l’ausilio del cane Auro del Nucleo Cinofili Carabinieri di Nicolosi (CT), ha permesso di rinvenire 12 dosi di sostanza stupefacente del tipo “cocaina” per un peso di 5 grammi circa e di recuperare anche 48 grammi di marijuana e di 9 grammi di sostanza da taglio. Inoltre, è stato rinvenuto un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento della sostanza stupefacente, ed è stata sequestrata la somma contante di 2.220 Euro, ritenuta provento delle attività illecite. Al termine delle formalità di rito, i tre arrestati sono stati associati presso le case circondariali di Barcellona Pozzo di Gotto e Messina Gazzi, a disposizione della D.ssa Federica Paiola, Sostituto della Procura della Repubblica di Barcellona Pozzo di Gotto, in attesa dell’udienza di convalida.

