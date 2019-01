Messina: la deputata M5S Angela Raffa eletta nell’Ufficio di Presidenza della bicamerale per il federalismo fiscale

“È passato il momento in cui il federalismo fiscale era al centro del dibattito politico. Oggi – dichiara Angela Raffa – è una grande incompiuta. Io sono siciliana ed il federalismo fiscale, una incompiuta, lo è ancora di più nella mia terra. Dove già da prima, un grande Statuto di autonomia aveva dato ampi poteri fiscali alla regione, poi quasi del tutto disattesi. Capire cosa non ha funzionato, perché certe previsioni legislative poi non riescono a tramutarsi in realtà, indicare una strada ed una via, diventa quello che vuole essere il mio obbiettivo. Il federalismo fiscale può essere una risorsa positiva per il paese, ma solo se poi non resta lettera morta, se non porta gli enti locali al dissesto, se le regole della finanza non obbligano i piccoli comuni ad adempimenti oggettivamente troppo onerosi”.