Amianto abbandonato in strada a Messina, segnalazioni e denunce in tutta la città: convezione per rimozione e smaltimento scaduta da quasi un anno

9 Gennaio 2019 11:13

Amianto a Messina. Il consigliere comunale Libero Gioveni: “La convenzione per lo smaltimento è scaduta da mesi. Prima di pensare alla differenziata, si pensi al pericolosissimo amianto e all’igiene cittadina”

“Segnalare a Messinaservizi la presenza di amianto e lastre di eternit in diverse zone della città e sentirsi rispondere: “ci dispiace consigliere, non possiamo intervenire perché la convenzione stipulata per il prelievo e lo smaltimento dell’amianto è scaduta il 2 maggio 2018!!“– è quanto racconta il consigliere Libero Gioveni, che prosegue:

“Non trovo nemmeno le parole per definire questo inqualificabile disservizio- commenta il consigliere PD- certamente il più grave e dannoso per la cittadinanza visto che qui non c’è in ballo solo il degrado ambientale, ma è fortemente compromessa anche la salute dei cittadini!

Come si può pensare di raggiungere il sacrosanto obiettivo del 65% della raccolta differenziata e non occuparsi e preoccuparsi dell’urgente raccolta di questo pericoloso materiale dalle strade cittadine??

Ma vi è di più!!vA questo disservizio-continua Gioveni– se ne aggiunge anche un altro importante per l’igiene cittadina: quello della mancata raccolta in città delle carogne! Le carcasse degli animali, infatti, non possono essere raccolte anche in questo caso per il mancato rinnovo della convenzione!”

Gioveni chiede pertanto all’assessore all’igiene Musolino e al Presidente di Messinaservizi Lombardo l’immediata stipula di entrambe le convenzioni al fine di garantire adeguati livelli di igiene e sicurezza all’intera cittadinanza.

Valuta questo articolo