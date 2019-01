Messina, Amam cerca personale: al via le prime 28 assunzioni, ecco il bando

2 Gennaio 2019 12:17

Messina, ecco gli avvisi per le assunzioni di personale in Amam. Il presidente Puccio: “Inizia la fase di rilancio della società”

“Con grande piacere informo che lo scorso 31 dicembre sono stati pubblicati gli avvisi per le prime 28 assunzioni di personale a tempo indeterminato: si avvia così, finalmente, la vera fase di rilancio della società, inserendo quelle risorse indispensabili per consentire di dare corso e completare gli investimenti necessari alla gestione ottimale del servizio idrico e fognario a Messina“. Così dichiara il Presidente di AMAM, Salvo Puccio, a valle dell’uscita, sul sito istituzionale degli avvisi per la prima fase di assunzioni a tempo indeterminato e per il reclutamento dei 10 esperti per 12 mesi.

Gli avvisi pubblicati a fine anno riguardano, in particolare, la ricerca di personale di cui alla tabella allegata di seguito:

Qualifica N° Livello CCNL A) Con scuola dell’obbligo – Solo Test Attitudinale AREA TECNICA Operaio Manutenzione Impianti e Reti-Telemetria 4 2 Operaio Magazzino/Manutenzione Stabile 2 2 Operaio Manutenzione Impianti di Depurazione 5 2 Operaio Manutenzione Impianti e Reti 1 2 Addetto alla Manutenzione Contatori 2 2 Addetto alla Manutenzione degli Impianti di Depurazione 2 2 AREA AMMINISTRATIVA Addetto alla Segreteria 1 2 Addetto Reclami 1 2 TOTALE A) 18 B) Con Procedura di Selezione (TITOLI E PROVE) AREA TECNICA Responsabile dei Lavori di Manutenzione .. 1 6 Addetto all’impiantistica 1 4 Addetto alla Rete Idrica, Fognaria e Impianti 3 3 Addetto Assistenza Lavori 1 4 AREA AMMINISTRATIVA Responsabile Reclami 1 4 Addetto Ufficio Di Ragioneria 1 4 Addetto ai Servizi Informativi -Telemetria 1 4 Addetto ai Contratti Clienti e al Front Office 1 3 TOTALE B) 10 TOTALE COMPLESSIVO 28

Sono stati inoltre pubblicati anche gli avvisi per la selezione di n°10 specialisti e, particolarmente:

3 ingegneri

3 geometri

2 avvocati

1 amministrativo – contabile

1 amministrativo – gestione personale

“Con la pubblicazione degli avvisi, si conclude per AMAM una lunga fase nella quale siamo stati costretti a operare con troppe poche risorse adeguate alle attività che siamo chiamati a svolgere – ha dichiarato il Direttore Generale Claudio Cipollini – e con l’inserimento dei 28 profili a tempo indeterminato, ma anche con il supporto dei 10 specialisti, finalmente, termina un periodo molto faticoso e si potrà iniziare a concretizzare, con le competenze necessarie e la quantità almeno sufficiente di persone, i gravosi compiti che attendono AMAM nei prossimi anni. Solo a queste condizioni si potrà dare effettivo seguito agli obiettivi che il recente Piano Industriale pone. Colgo l’occasione per ringraziare da un lato l’Amministrazione Comunale che insieme al Consiglio di Amministrazione ha fatto sue, in un’ottica di gruppo, le esigenze imprescindibili di AMAM e, ancora una volta, e non mi stancherò mai di ripeterlo, tutti i nostri collaboratori che 24 ore su 24 in questi anni hanno sorvegliato e sono intervenuti per consentire di avere i servizi – talvolta almeno minimi – per i messinesi.