Barcellona Pozzo di Gotto: al via la mensa sociale per gli studenti

30 Gennaio 2019 13:33

Al via la mensa sociale a Barcellona Pozzo di Gotto: il servizio riservato a studenti in condizione di disagio economico

Sarà operativo dal prossimo 4 febbraio il servizio di “mensa sociale” per studenti in condizioni di disagio economico e di vulnerabilità sociale promosso dal Comune di Barcellona Pozzo di Gotto e frutto di una sinergica collaborazione istituzionale tra il settore pubblico, il privato sociale e il mondo imprenditoriale costruita per fornire un sostegno concreto a chi ha più bisogno.

L’iniziativa trova sintesi nella convenzione che nella giornata di ieri è stata sottoscritta presso l’Ufficio Pubblica Istruzione di questo Ente ed alla quale aderiscono le associazioni di volontariato “AVULSS” e “Volontariato Vincenziano”, l’I.P.A.B. “Bonomo-Munafò-Nicolaci-Perdichizzi-Picardi”, l’oratorio “Figlie di Maria Ausiliatrice”, la Società “Le Palme ristorazione e servizi s.r.l.”, oltre che, ovviamente, il Comune di Barcellona Pozzo di Gotto.

Con la convenzione è stata creata una “rete” a sostegno di 21 giovani studenti che, a partire dal prossimo 4 febbraio e fino al 31 maggio di quest’anno, fruiranno gratuitamente di un pasto giornaliero.

Sarà la Società “Le Palme ristorazione e servizi s.r.l.”, attuale affidataria del servizio di mensa scolastica, a fornire gratuitamente i 21 pasti pronti che, nei locali di Via Regina Margherita di proprietà dell’I.P.A.B. e sede dell’oratorio, saranno giornalmente distribuiti ad altrettanti giovani beneficiari in età scolare dalle suore “Figlie di Maria Ausiliatrice” e dalle volontarie delle Associazioni che hanno sottoscritto la convenzione e che si faranno carico, anche, di individuare i giovani bisognosi.

La misura, attuata grazie all’attività dell’Ufficio Pubblica Istruzione, è frutto dell’iniziativa dell’Amministrazione ed è resa possibile dalla collaborazione corale ed attiva degli Enti del privato sociale e della Società che vi aderiscono e che apportano il loro insostituibile bagaglio di esperienza.

