Melito Porto Salvo, Crea: “non tarda l’intervento del Sindaco e dell’Ufficio Tecnico a tutela dell’incolumità pubblica”

Melito Porto Salvo, Crea: “prendiamo atto e apprezziamo il tempestivo intervento del Sindaco del Comune di Melito di Porto Salvo, Ing. Giuseppe Meduri, e dei tecnici comunali a tutela dell’incolumità pubblica, minacciata dal muro di cinta della stazione RFI in stato di pericoloso degrado”

“Prendiamo atto e apprezziamo il tempestivo intervento del Sindaco del Comune di Melito di Porto Salvo, Ing. Giuseppe Meduri, e dei tecnici comunali a tutela dell’incolumità pubblica, minacciata dal muro di cinta della stazione RFI in stato di pericoloso degrado. Invero ricevuta la nostra segnalazione sono stati eseguiti una serie di sopralluoghi da parte dei tecnici del Comune unitamente con personale tecnico di RFI, della Capitaneria di Porto delegazione di Spiaggia di Melito di PS, della polizia locale, che hanno certificato il potenziale pericolo da noi segnalato. A conclusione dei sopralluoghi, ricevute le relazioni tecniche il Sindaco lo scorso 4 gennaio ha provveduto senza alcuna esitazione ad emettere ordinanza contingibile e urgente di interdizione dell’arenile in prossimità della stazione di Melito di Porto Salvo. Nella relazione tecnica comunale riportata in parte nell’ordinanza sindacale si legge, tra l’altro : “rilevatoche, per come testualmente riportato nella relazione di sopralluogo redatta il giorno 04.01.2019 a firma del Responsabile dell’UTC Arch. Gerace Francesco e del personale RFI intervenuto in loco, si è evidenziato che: al fine di garantire l’incolumità pubblica derivante da pericoli di ogni genere a causa del degrado del muro di contenimento e nelle more dell’intervento programmato, informa congiunta, si è stabilito di realizzare a spese a cura di RFI apposita recinzione eseguita con paletti e rete metallica onde inibire l’area prossima allo stesso muro in c.a. mantenendo comunque aperto il passaggio limitatamente ai sottopassi (estremi di stazione) al fine di garantire l’accesso alla battigia per l’area da non inibire. Lo spazio di isolamento dovrà tener conto dell’altezza del muro preesistente. Va sottolineato che lo stato dei luoghi non permette altri immediati interventi a tutela dell’incolumità pubblica, visto lo spazio ristretto che intercorre tra il muro in questione e la battigia, pertanto tenendo conto che le prossime mereggiate di scirocco porteranno via le opere provvisionali in questione si ravvede la necessità di sollecitare la definizione della progettazione in corso da parte di RFI”, è quanto scrive in una nota Vincenzo Crea, referente unico dell’Ancadic Onlus. “Ringraziamo il Sindaco Giuseppe Meduri e l’Amministarzione comunale – prosegue- che continua a recepire le nostre segnalazioni che riguardano la salute e l’incolumità pubblica, informandoci in merito alle iniziative intraprese dall’Amministrazione comunale. A tal riguardo nella mattinata odierna il Sindaco ha contattato telefonicamente lo scrivente informandolo esaustivamente sia suill’attività svolta, sia sui contatti avuti con i tecnici di RFI che si sono dimostari da subito sensibili alla problematica evidenziando interessamento acchè la progettazione in atto venga definita al più presto, logicamente nei tempi tecnici necessari. Anche per quanto riguarda altre problematiche, tra cui la Ss 106, il Sindaco Giuseppe Meduri ha sensibilizzato altri Sindaci dell’area Grecanica e sono in attesa di essere ricevuti dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli. La scrivente associazione che da oltre 15 anni lotta per la messa in sicurezza della Ss 106 jonica reggina- primi 100 chilometri – plaude a questa brillante iniziativa che ci auguriamo vada presto a buon fine. Con l’occasione desideriamo ringraziare anche RFI e tutti coloro che sono intervenuti in merito alla problematica segnalata.

