È morto il megadirettore galattico di Fantozzi: addio a Paolo Paoloni

9 Gennaio 2019 19:54

Si è spento a 89 anni il megadirettore galattico di Fantozzi: addio all’attore Paolo Paoloni

Si è spento all’età di 89 anni Paolo Paoloni, l’attore conosciuto dal pubblico del piccolo schermo per aver interpretato il ruolo del megadirettore galattico di Fantozzi. Paoloni ha interpretato il Duca Conte Maria Rita Vittorio Balabam in diversi film di Paolo Villaggio, ma ha anche recitato anche a film dell’orrore come “Cannibal”e durante la sua carriera è stato anche regista. Recentemente era tornato sul piccolo schermo partecipando ad un episodio di Don Matteo. Paoloni era originario di Ancona, ma era nato in Svizzera, venne scoperto da Luciano Salce, che lo portò all’esordio nel 1968 con il film La pecora nera.