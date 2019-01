Sicilia, medico di guardia aggredito a Bagheria. Lo sfogo della dottoressa su Fb: “Questo è un lavoro di trincea”

29 Gennaio 2019 10:08

Medico di guardia aggredito in Sicilia, Confintesa UGS-Medici: “Periodo barbaro”

Ennesimo episodio di violenza ai danni del personale sanitario. A Bagheria, in Sicilia, sabato scorso una giovane dottoressa della guardia medica è stata verbalmente e fisicamente aggredita da una donna giunta in guarda medica in stato di agitazione. La donna avrebbe inveito contro il medico arrivando ad aggredirla, perché non le aveva passato al telefono il pediatra della stanza attigua. Sull’episodio interviene Confintesa Ugs-Medici: “Episodi del genere sono da condannare fermamente, sintomo di un periodo barbaro dove chiunque si sente in dovere di schernire o addirittura usare violenza sugli operatori della sanità. Confintesa-UGS Medici è vicina alla Dott.ssa Pizzo e chiede immediati provvedimenti di sicurezza per tutti i presidi sanitari, oggetto già da tempo di azioni da condannare e combattere in maniera celere ed efficace“. Solidarietà per la Dott.ssa Pizzo anche da parte della Segreteria Provinciale di Confintesa Sanità che ha più volte denunciato un’escalation di questi episodi di violenza che stanno virando velocemente verso un fenomeno da contrastare severamente.

Il medico ha presentato denuncia nei confronto del suo aggressore e si è rivolta al pronto soccorso, dove è stata giudicabile guaribile in 15 giorni. Queste le sue parole rilasciate sui social:

“Spesso mi viene chiesto perché continuo a scegliere di lavorare in guardia medica a Bagheria…In fondo ci sono molti posti più tranquilli, con meno carico lavorativo, con gente più educata. Ho provato a dare diverse risposte ma, in fondo, nessuna ha mai convinto me per prima. Me lo richiedo oggi, dopo aver conosciuto la cattiveria dell’essere umano; dopo essere stata aggredita fisicamente! Forse sento di appartenere a questa città, sento di voler e dover fare qualcosa per lei. Forse sentivo. Non mi sono mai sentita sicura dentro quella guardia, spesso sembra un ring piuttosto che un posto di lavoro. Amaramente, oggi, lo confermo e lo condivido. Siamo soli. In pericolo. Indifesi. Vi offriamo il nostro meglio con il nostro niente. Ci portiamo a casa i nostri piccoli grandi successi, le spalle larghe, il bene fatto bene, i vostri grazie e i vostri sorrisi ed andiamo avanti. Se ci aggredite non possiamo più farlo. Se a 31 anni mi togliete la passione e la dedizione per questo “lavoro di trincea” finirò per scappare via anche io. Bisognerebbe ricominciare da “ama il prossimo tuo come te stesso”, poi capire il rispetto per il medico. Staró bene in un paio di settimane; l’amarezza, invece, non passerà mai”.

