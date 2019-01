Maxi operazione antiterrorismo a Palermo, gli indagati intercettati: “a Ballarò c’è il controllo della mafia”

9 Gennaio 2019 16:29

Le intercettazioni di due indagati nella maxi operazione antiterrorismo a Palermo

Nella zona di Ballarò “comanda ancora Cosa nostra”. A parlare sono due degli indagati dell’operazione anti terrorismo che all’alba di oggi ha portato al fermo di 15 persone tra la Sicilia e la Lombardia. I due interlocutori, non sapendo di essere intercettati, parlando di Palermo, hanno detto: “Fino ad ora non abbiamo venduto nemmeno un cartone … è diventato che ”fanno lavorare il cervello” (intende che cercano di fregarlo, ndr) … è diventato … quelli che hanno Ballarò, quegli Italiani, la mafia che tien …”. “Aymen… sono dei fottuti … la mafia di Ballarò … mandali a farsi fottere, figlio … non dare… omissis …”.

