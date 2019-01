Maxi operazione antiterrorismo a Palermo: dalle autorità tunisine nessuna collaborazione

9 Gennaio 2019 16:23

Maxi operazione antiterrorismo a Palermo: le autorità maghrebine non hanno risposto alla Procura antimafia

Nessuna collaborazione dalle autorità tunisine alla Direzione distrettuale antimafia di Palermo. E’ quanto emerge dall’operazione anti terrorismo che all’alba di oggi ha portato all’emissione di 15 fermi. La Procura distrettuale di Palermo, che ha coordinato l’inchiesta, nei mesi scorsi aveva inviato due richieste di rogatorie in Tunisia, come apprende l’Adnkronos, ma le autorità giudiziarie tunisine non hanno mai risposto. Nonostante le continue sollecitazioni del Procuratore aggiunto Marzia Sabella e dei sostituti Geri Ferrara e Claudia Ferrari, i magistrati della Tunisia non hanno mai risposto ai colleghi siciliani.

