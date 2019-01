Al via la nuova edizione dell’Isola dei Famosi: la messinese Marina La Rosa tra i naufraghi

22 Gennaio 2019 19:06

La messinese Marina La Rosa naufraga in Honduras: al via la nuova edizione dell’Isola dei Famosi

Ci sarà anche la messinese ex concorrente del Grande Fratello Marina La Rosa tra i naufraghi che approderanno in Honduras per l’Isola dei Famosi, il programma Mediaset condotto da Alessia Marcuzzi. L’appuntamento con la prima puntata è giovedì sera in prima serata su canale 5. In studio la storica conduttrice sarà affiancata dalle opinioniste Alba Parietti e Alda D’Eusanio. Tanti i volti noti della tv che prenderanno parte alla nuova edizione. Tra questi: Paolo Brosio, Kaspar Capparoni, Riccardo Fogli, Demetra Hampton e Jo Squillo, Sara Altobello, Grecia Colmenares, Yuma Diakite, Abdelkader Ghezzal, Marco Maddaloni, Taylor Mega, Viktorija e Virginia Mihajloví, Aaron Nielsen e Luca Vismara. Al cast ufficiale si aggiungerà il più votato tra i quattro finalisti del reality spin-off “Saranno Isolani”: Giorgia, Alice, Yuri e John. In collegamento dall’Honduras, invece, ci sarà Filippo Nardi. Confermata anche la presenza dello storica Gialappa’s Band, che commenterà le vicende e le peripezie dei naufraghi.

