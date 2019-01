Maltempo a Messina, la storia si ripete: viale della Libertà sommerso dall’acqua, Ganzirri allagata [VIDEO]

14 Gennaio 2019 17:43

Maltempo a Messina, strada allagate: Ganzirri sommersa dall’acqua, disagi sul viale della Libertà

Piove e a Messina la storia si ripete. Ogni qualvolta le precipitazioni sono più abbondanti le strade della città dello Stretto vengono letteralmente sommerse dall’acqua. Le zone in cui si registrano le maggiori criticità sono Ganzirri e il viale della Libertà. Questo pomeriggio, come si evince dalle immagini video che alleghiamo a corredo dell’articolo, sono letteralmente sommerse dall’acqua. A Ganzirri i marciapiedi sono impraticabili dai pedoni. Il livello della strada è un tutt’uno con quello del lago, al punto che le strade potrebbero essere tranquillamente percorse a bordo di un canotto. Disagi anche sul viale della Libertà, il punto più critico è quello davanti agli imbarcaderi, proprio dove sbarcano ad ogni ora centinaia e centinaia di pendolari. Sull’emergenza allagamenti in città, a Palazzo Zanca, lo scorso 30 novembre, è stato istituito un tavolo tecnico permanente, di cui fanno parte il presidente Amam Salvo Puccio, l’ing. Natale Cucè per AMAM, l’ing. Antonio Amato ed il Dott. Vito Leotta per l’area tecnica del Comune.

La task force ha il compito di verificare ogni singolo sito della città oggetto di allagamenti e per di valutare le azioni da intraprendere per la risoluzione definitiva del problema. Al momento però a Messina la situazione resta sempre la stessa, qualche ora di pioggia e la città resta sommersa dall’acqua.

