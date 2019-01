Maltempo, la Tempesta dei Giorni della Merla imperversa nella notte: forti temporali stanno colpendo il basso Tirreno tra Calabria e Sicilia

30 Gennaio 2019 23:01

Maltempo, notte tempestosa con neve in pianura Padana e a quote molto basse al Centro. Temporali in Calabria e Sicilia, bufere sull’Appennino

E’ una notte fredda e tempestosa su gran parte d’Italia per la Tempesta dei Giorni della Merla, che imperversa sul Paese. Mentre a Roma piove con appena +4°C, la neve cade copiose fino in pianura Padana sull’Emilia Romagna dove sono imbiancate Parma, Modena, Reggio Emilia e Bologna. Continua a nevicare in Toscana, con accumuli abbondanti nel Chianti ma anche nell’entroterra al confine con l’Umbria. In Sardegna, invece, il maestrale ha raggiunto i 122km/h a Capo Carbonara e i 100km/h a Capo Bellavista. Forti temporali stanno colpendo il basso Tirreno tra Calabria e Sicilia: bufere di neve stanno colpendo l’Appennino meridionale tra Cilento, Pollino, Sila e Aspromonte a partire dai 700 metri. Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale:

