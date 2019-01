Maltempo in Calabria: chiuse molte scuole per ghiaccio e neve

11 Gennaio 2019 11:20

Maltempo in Calabria: temperature in picchiata e ghiaccio su diverse strade, anche oggi chiuse molte scuole

Anche oggi la Calabria si e’ svegliata nella morsa del gelo. Si circola senza particolari problemi in autostrada, anche se permane l’obbligo di catene o gomme termiche, mentre il ghiaccio e’ diventato il principale problema su tutte le strade montante e premontane. Da ieri sera, a causa di una frana, la strada statale 107 “Silana Crotonese” e’ chiusa al traffico tra Paola e San Fili (CS). La neve e le temperature basse sono arrivate anche nelle aree collinari, con disagi e scuole chiuse in alcuni comuni della Presila Catanzarese e del Lametino. Il termometro, durante la notte, e’ sceso fino a meno 10 gradi nella zona di Monte Botte Donato, nel Cosentino, mentre nel resto della regione sono diversi i centri in cui si e’ fermato a ridosso dello zero.

