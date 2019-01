Magistrati indagati, il legale del procuratore Facciolla: “ha chiarito la sua posizione”

17 Gennaio 2019 23:04

“A fronte dell’articolo letto stamattina su ‘Il Fatto Quotidiano’, posso dire che a Salerno, per quanto attiene la posizione del dottor Eugenio Facciolla, Procuratore capo di Castrovillari, è in corso un approfondimento su temi amministrativi ed organizzativi della Procura”. Lo afferma, l’avvocato Antonio Zecca, difensore del procuratore Facciolla. “Per quanto attiene altri magistrati indagati per reati di corruzione o collusione con la ‘ndrangheta, richiamati nel corpo dello stesso articolo – aggiunge l’avvocato Zecca – nulla posso aggiungere perchè questi temi non riguardano affatto il dottor Facciolla e sono quindi da me non conosciuti. Il dottore Facciola ha gia’ ampiamente chiarito il suo ruolo ed il suo comportamento nella sua specifica qualita’ di procuratore capo”. “A mio avviso – conclude Zecca – il procuratore Facciolla e’ professionista di prestigio, rispettoso dell’Ordine giudiziario e dei Codici di Diritto e Procedura penale. E’ a dir poco sorprendente che ci sia una fuga di notizie su questi temi, che rappresentano un vero e proprio salto nel passato”.

