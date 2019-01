15 Gennaio 2019 22:24

Reggio Calabria: a Locri la presentazione del saggio di Rubens Curia dal titolo “Manuale per una riforma della sanità in Calabria”

Si chiama “Manuale per una riforma della sanità in Calabria” il saggio di Rubens Curia, edito da Città del Sole che verrà presentato venerdì 18 gennaio alle 17 a palazzo Nieddu del Rio a Locri. Insieme all’autore, interverranno rappresentanti istituzionali e il medico Enzo Schirripa, già

primario del reparto di Dermatologia dell’ospedale di Locri. L’occasione sarà ghiotta per un momento di confronto e dibattito tra i vari attori della sanità locridea, in tempi sicuramente non facili per l’offerta sanitaria nel nostro comprensorio.

