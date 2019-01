22 Gennaio 2019 22:56

‘Ndrangheta, Sarti (M5S): “Liberi di scegliere indaga legame mafioso padri-figli. Grazie a Fico e Morra per proiezione film alla Camera”

”Siamo felici che oggi la Camera abbia ospitato la proiezione del film ‘Liberi di scegliere’, grazie al presidente Roberto Fico e al presidente dell’Antimafia Nicola Morra. Il film pone un tema molto serio, cioè come lo Stato possa contrastare l’eredità mafiosa tra padri e figli”. Lo afferma Giulia Sarti, deputata del MoVimento 5 Stelle e presidente della Commissione Giustizia della Camera. “Un tema direi cruciale, vista la centralità della famiglia nel vincolo criminale dei gruppi mafiosi, soprattutto ‘ndranghetisti, che il film racconta in modo perfetto. Il procuratore De Raho, in apertura dell’iniziativa, ha posto il problema di far diventare legge il protocollo di Reggio Calabria che sottrae la potestà genitoriale alle famiglie mafiose: il Parlamento può avviare un serio dibattito su questa materia, raccogliendo l’appello del Procuratore antimafia”, conclude Sarti.

(AdnKronos)

Valuta questo articolo