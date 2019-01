Sicilia: al via il primo corso di formazione politica della Lega Giovani

25 Gennaio 2019 18:25

Sei gli appuntamenti che interesseranno i giovani di Catania, Messina, Siracusa, Ragusa ed Enna

Al via il Primo Corso di formazione politica della Lega in Sicilia. Ad organizzare i sei appuntamenti presso l’hotel “Il Gelso Bianco” di Catania è la Lega Giovani della Sicilia Orientale “con l’obiettivo– si legge in una nota- di raggiungere una maggiore consapevolezza e avvicinare i giovani siciliani alla politica”.

Saranno sei gli appuntamenti che interesseranno i giovani di Catania, Messina, Siracusa, Ragusa ed Enna impegnando gli iscritti all’evento a recarsi all’hotel “Il Gelso Bianco” per seguire delle lezioni presiedute ogni volta da un docente differente, accompagnato da un ospite particolare che interverrà con una testimonianza illustrando i progetti della Lega sul tema del giorno.

Il primo appuntamento si terrà il 23 febbraio per parlare de “L’anima federalista del popolo siciliano”, con una lezione da parte dell’Avv. Luca Basilio Bucca e dell’On.Luca Toccalini.

A seguire, la seconda data sarà il 16 marzo, con l’Avv. Andrea Patanè che parlerà di “Diritto pubblico e democrazia parlamentare” affiancato dall’On. Alberto Stefani.

Ad aprile, invece, vi saranno due appuntamenti: uno il 13, in cui il Dott. Filippo Giorgianni, insieme all’On. Riccardo Augusto Marchetti, parlerà di “Populismo e sovranismo nell’età della globalizzazione”; e uno il 27 che vedrà il docente di Filosofia e Storia Antonio G. Pesce relazionare sul tema “La persona e la politica liberale”. Per questo secondo incontro si aspetta ancora la risposta da parte del Sen.Toni Iwobi.

Una lezione su “L’Europa Jihad e Nichilismo” sarà, invece, tenuta l’11 maggio dall’Avv. Aldo Vitale e dal responsabile Esteri “Lega Giovani” Davide Quadri; mentre, infine, l’ultimo appuntamento, che sarà l’8 giugno, tratterà di “Comunicazione politica e social media” e sarà presieduto dal Dott. Luigi Provini accompagnato da Andrea Zanelli, dell’Ufficio Stampa del Ministro dell’Interno.

“Questa serie di incontri – spiega Alessandro Lipera, coordinatore “Lega Giovani – Sicilia Orientale” – vuole avere la finalità di avvicinare i giovani siciliani al mondo della politica, e ad una seria e consapevole partecipazione attiva”. Al termine dell’evento, infatti, sarà riconosciuto ad ogni partecipante un attestato.

Per iscriversi, basterà compilare il link sulla pagina Facebook dell’evento.

