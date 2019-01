Lavoro a Capo d’Orlando: al via i tirocini inclusivi nelle aziende

28 Gennaio 2019 14:06

A Capo d’Orlando iniziano i tirocini inclusivi nelle aziende, il sindaco: “misura utile ed efficace che consente per facilitare il reinserimento socio-lavorativo dei soggetti beneficiari”

Inizieranno lunedì prossimo, 4 febbraio, i tirocini inclusivi presso aziende/borse lavoro nell’ambito del progetto PON del Sostegno per l’Inclusione Attiva grazie ad un finanziamento ottenuto dall’area Area Omogenea Distrettuale 2, costituito dai Comuni di Capo d’Orlando, Capri Leone e Torrenova.

Sono 14 le persone che svolgeranno i tirocini in base alla graduatoria dei beneficiari della misura REI (Reddito di Inclusione) che hanno presentato istanza di partecipazione.

Stamattina è stata firmata la convenzione con i rappresentanti delle nove aziende che hanno aderito al progetto (5 di Capo d’Orlando, 2 di Torrenova e 2 di Capri Leone).

Oltre al Sindaco di Capo d’Orlando Franco Ingrillì, erano presenti l’assessore ai Servizi Sociali Torrenova Gabriella Sgrò, l’Assessore ai Servizi Sociali di Capri Leone Lucia Carcione, la responsabile dell’area Area Socio Assistenziale del Comune di Capo d’Orlando Cettina Ventimiglia e le assistenti sociali Maria Tindara Maddalena e Elisa Rottino che seguiranno le attività dei tirocini.

Per ogni tirocinio, della durata di sei mesi, sarà erogato all’utente una indennità mensile pari a 600 euro per un importo orario di 7,50 euro per 80 ore mensili di attività. L’importo complessivo erogabile è di 3.600 euro.

“Si tratta di un progetto davvero inclusivo – dichiara il Sindaco Franco Ingrillì – che ci permette di sostenere 14 persone che si trovano in particolari condizioni economiche e sociali. Ritengo che si tratti di una misura utile ed efficace che consente, una volta terminato il percorso dei tirocini, di facilitare il reinserimento socio-lavorativo dei soggetti beneficiari”. E’ in fase di definizione un nuovo progetto Pon per i tirocini inclusivi destinato a otto persone.

