Reggio Calabria, assunti a tempo indeterminato 19 dipendenti del Comune di Sant’Eufemia d’Aspromonte: la soddisfazione di Puccio (Pd)

2 Gennaio 2019 15:48

Reggio Calabria, Puccio: “inviamo i migliori auguri di buon lavoro ai 19 neo dipendenti a tempo indeterminato del Comune di Sant’Eufemia di Aspromonte che nelle scorse ore hanno sottoscritto il contratto predisposto dall’amministrazione comunale guidata da Domenico Creazzo”

“Inviamo i migliori auguri di buon lavoro ai 19 neo dipendenti a tempo indeterminato del Comune di Sant’Eufemia di Aspromonte che nelle scorse ore hanno sottoscritto il contratto predisposto dall’amministrazione comunale guidata da Domenico Creazzo, a cui va tutto il nostro sostegno e apprezzamento per aver portato a compimento il processo di stabilizzazione”. E’ quanto scrive in una nota Giovanni Puccio Coordinatore Pd area metropolitana di Reggio Calabria. “In una piccola comunità come Sant’Eufemia 19 persone potranno contare su un lavoro stabile e su una condizione professionale finalmente dignitosa e di questo importante risultato occorre dare atto alla determinazione del sindaco e della sua amministrazione. A tutti loro va il nostro incoraggiamento e un messaggio carico di positività e fiducia nel futuro”, conclude.