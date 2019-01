Nave Sea Watch, il sindaco di Lampedusa: “Non è vero che il nostro porto è chiuso, qui gli sbarchi continuano. Salvini ci ascolti”

4 Gennaio 2019 14:00

Nave Sea Watch, il sindaco Lampedusa: “Porto ancora aperto, governo e Salvini ci ascoltino”

Il sindaco di Lampedusa intervenuto sulla questione dei 32 migranti fermi, da giorni, sulla nave Sea Watch 3. “Potremmo accogliere anche loro, come gli altri, perchè– ha detto Totò Martello ad Agenzia Stampa Italia– “non è vero che il nostro porto è chiuso, ma è aperto, così come una parte dell’hotspot. Gli sbarchi proseguono e ne abbiamo avuti, dall’inizio del 2018 fino alla fine, 300”, sono giunte 2700 persone“. “Se tutto ciò – ha spiegato il sindaco – è l’opposto di quello che dice Salvini, è un problema che riguarda lui. La questione che dovrebbe porsi la stampa e l’opinione pubblica riguarda, invece, la cancellazione di Lampedusa dall’agenda politica. Non si parla più della nostra isola. E’ stata dimenticata dal ministro dell’Interno a cui abbiamo scritto, invano, per chiedergli un incontro volto a descrivergli ciò che stiamo vivendo. Ero disponibile ad andare a Roma, ma non ho avuto risposta”.