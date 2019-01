4 Gennaio 2019 22:36

Italiano scomparso in Burkina Faso. La famiglia: “sono ore di angoscia”

Non si hanno notizie, dal 15 dicembre, di Luca Tacchetto, 30 anni di Vigonza, figlio dell’ex sindaco della località padovana Nunzio, scomparso nel nulla nel corso di un viaggio in Burkina Faso. Le ultime notizie lo davano in viaggio, insieme all’amica Edith Blais, verso la capitale Ougadougou, a bordo di un’auto con targa italiana. La famiglia: “sono ore di angoscia”.