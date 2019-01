Isola dei Famosi, la messinese Marina La Rosa sotto attacco. Primi battibecchi in Honduras: “Marina è una rosicona di m…”

29 Gennaio 2019 18:12

Primi battibecchi e malumori sull’Isola: la messinese Marina La Rosa tira fuori le unghie, ma è subito polemica con la bella Taylor Mega

La messinese Marina La Rosa, concorrente all’Isola dei Famosi 2019 conquista il titolo di più antipatica tra i naufraghi. E a pochissimi giorni dall’inizio della 14esima stagione del reality, l’ex gieffina è già protagonista di battibecchi che la costringono a tirar fuori le unghie. Addirittura uno dei naufraghi l’ha definita “rosicona di m….”.

La messinese Marina La Rosa, leader dei naufraghi durante la settimana ha avuto alcune divergenze con i concorrenti di Saranno Isolani, John Vitale e Yuri. Nonostante per i naufraghi Marina dovesse andare in nomination, gli autori però hanno deciso che proprio Marina dovesse essere la nuova leader del gruppo. Divenuta leader, Marina ha avuto quindi diritto ad indicare un concorrente da mandare in nomination e la scelta è ricaduta su Taylor Mega. La bella concorrente, rimasta delusa, ha definito Marina “una rosicona di mer…”

Ma, chi è Marina La Rosa? Marina La Rosa fece il suo esordio in tv nel 2000, nella prima edizione del Grande Fratello. Alla messinese, oggi sposata con l’avvocato Guido Bellitti e madre di due bimbi, Andrea Renato e Gabriele, durante i suoi 72 giorni di permanenza nella casa più spiata d’Italia, venne affibbiato il nomignolo di “gattamorta”, per la sua particolare attitudine al flirt, specie con Pietro Taricone, a cui la vita riservo poi un tragico destino: Taricone qualche anno fa è morto in un fatale incidente durante il lancio con paracadute da un aereo, il paracadute non si aprì.

