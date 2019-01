Prevenzione, cura e ricerca: l’Irccs Neurolesi Bonino-Pulejo al fianco dell’Acr Messina

28 Gennaio 2019 18:02

L’Irccs di Messina affiancherà e seguirà tutti i tesserati dell’Acr per le prestazioni di diagnostica strumentale e/o analisi clinicochimiche, le visite mediche e tutti gli accertamenti sanitari necessari alla valutazione della performance degli atleti giallorossi

Il Centro Irccs Neurolesi Bonino-Pulejo al fianco dell’Acr Messina.

L’importante Centro di Ricerca, riconosciuto a livello nazionale nel settore delle “neuroscienze nell’ambito della prevenzione, del recupero e trattamento delle gravi cerebrolesioni acquisite”, e la società giallorossa hanno siglato un accordo di partnership con il quale l’Irccs affiancherà e seguirà tutti i tesserati dell’Acr per le prestazioni di diagnostica strumentale e/o analisi clinicochimiche, le visite mediche e tutti gli accertamenti sanitari necessarie e propedeutiche alla valutazione della performance degli atleti giallorossi in collaborazione con lo staff medico della

società.

Nell’ambito delle attività di ricerca dell’Irccs, e con l’obiettivo di avviare protocolli di ricerca, verranno utilizzate innovative apparecchiature e tecnologie in campo riabilitativo e diagnostico, con il coinvolgimento degli atleti dell’ACR Messina in coerenza e senza interferenza con l’attività agonistica.

La società ringrazia il professore Placido Bramanti per l’attenzione e la sensibilità al progetto che l’Acr Messina intende portare avanti sul territorio. “La collaborazione con l’Irccs Neurolesi BoninoPulejo – afferma la società – è un motivo d’orgoglio per la nostra società perché ci lega ancora di più al territorio e alle sue eccellenze. Siamo convinti che l’esperienza e la professionalità di tutto il personale medico, paramedico, infermieristico e amministrativo dell’Irccs potrà essere un vantaggio e garantire una marcia in più per il benessere fisico dei nostri atleti”.

