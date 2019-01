12 Gennaio 2019 16:00

Viola Battistella, giovane testimonial UNVS è iscritta nella sezione spezzina, presieduta da Davide Garbini. Appena 14enne e già in Nazionale, punta a partecipare alle Olimpiadi di Tokyo nel 2020, nelle quali farà il debutto la sua disciplina: l’arrampicata. Viola, la più giovane delle arrampicatrici azzurre ha già conquistato 5 titoli tricolori. In fase di preparazione per l’ambito e non semplice traguardo, Viola ha tra gli obiettivi futuri anche la Coppa del Mondo della specialità.

