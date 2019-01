Reggio Calabria: domani iniziativa dell’Anpi a Locri

28 Gennaio 2019 18:10

Reggio Calabria: domani il ciclo di iniziative “I giorni della Memoria. I giorni della Storia “, programmato dall’ANPI in sinergia con scuole ed istituzioni, farà tappa a Locri

Martedì 29 gennaio 2019 il ciclo di iniziative “I giorni della Memoria. I giorni della Storia “, programmato dall’ANPI in sinergia con scuole ed istituzioni, farà tappa a Locri, dove nell’Aula Magna della Scuola Primaria “Cosimo Scarfò” (Istituto Comprensivo “De Amicis – Maresca”) gli alunni incontreranno il partigiano Pasquale “Malerba” Brancatisano di Samo che racconterà la sua vicenda personale , la storia che da Samo lo condusse prima in Francia e poi in Piemonte, dove , dismessa la divisa militare, decise di aderire ad una formazione partigiana per combattere contro il nazifascismo per un ideale di libertà, di democrazia e di rifiuto della guerra. L’evento, curato dalla docente referente di “Cittadinanza e Costituzione”, Adriana Varacalli, in collaborazione con l’ANPI di Reggio Calabria, prevede la partecipazione della Dirigente Scolastica Agata Alafaci, dell’Assessore alla Cultura del Comune di Locri, Anna Sofia e del prof. Sandro Vitale, Presidente dell’ANPI di Reggio Calabria. L’iniziativa sarà arricchita dalla presentazione dei lavori degli alunni realizzati in occasione della ricorrenza del “Giorno della Memoria”.

