Influenza, si avvicina il picco stagionale: anche la Calabria tra le Regioni più colpite

30 Gennaio 2019 20:14

Secondo il bollettino Iss nell’ultima settimana a letto 725 persone: anche la Calabria tra le regioni più colpite

Italia sempre più vicina al picco epidemico stagionale di influenza. Nella quarta settimana del 2019, compresa tra il 21 e il 27 gennaio, si registra infatti ancora un brusco aumento del numero di casi, con circa 725.000 persone colpite, soprattutto bambini sotto i 5 anni, con un’incidenza passata da 28 a 37 casi per mille assistiti. Provincia autonoma di Trento, Umbria, Marche, Abruzzo, Campania e Calabria sono le regioni maggiormente colpite. Il livello di incidenza è pari a circa 12,0 casi per mille assistiti. In totale, dall’inizio della sorveglianza, sono circa 3 milioni 605mila i casi nel nostro Paese. E’ quanto segnala l’ultimo bollettino della rete Influnet dell’Istituto superiore di sanità. (AdnKronos)

