14 Gennaio 2019 16:02

Incredibile incidente per il ghiaccio in Valsugana: 50 auto coinvolte. Il sinistro è avvenuto sulla statale 47, in Trentino: l’arteria è stata riaperta solo dopo molte ore

Incredibile incidente stradale a causa del ghiaccio e della neve in Valsugana, lungo la SS47, dove cinquanta veicoli, di cui dieci camion, questa mattina sono stati coinvolti in un maxi tamponamento. La Croce Rossa, per medicare e soccorrere i feriti meno seri prima del trasporto in ospedale, ha allestito una piccola tendopoli. I feriti sono stati 16, tre sarebbero in pericolo di vita. L’arteria è stata riaperta poco fa.

Foto di repertorio

