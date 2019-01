Terrificante incidente sulla SS107 in Calabria: 3 auto coinvolte, un morto

26 Gennaio 2019 15:24

Terrificante incidente in Calabria: la strada statale 107 è temporaneamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni a causa di un gravissimo sinistro

La strada statale 107 “Silana Crotonese” è temporaneamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni a causa di un incidente avvenuto all’altezza del km 43,300, nel territorio comunale di Celico, in provincia di Cosenza. Nell’incidente, le cui cause sono in corso di accertamento da parte delle Forze dell’Ordine, sono rimaste coinvolte 3 vetture e una persona è deceduta. Le deviazioni sono segnalate in loco. Sul posto sono presenti le squadre Anas e Le Forze dell’Ordine per la gestione del traffico e per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile. Anas, società del Gruppo FS Italiane, raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l`evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all`applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”.

Foto di repertorio

