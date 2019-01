9 Gennaio 2019 22:36

Gravissimo incidente sulla SS106 in Calabria: scontro tra due auto, tre donne ferite ma fortunatamente non sarebbero in pericolo di vita

Un grave incidente si è verificato poco fa sulla SS106 in Calabria nei pressi di Stalettì, nel catanzarese. Nello scontro tra due auto, tre donne sono rimaste ferite ma fortunatamente non sarebbero in pericolo di vita. Sul posto le forze dell’ordine, i vigili del fuoco, i soccorsi ed il personale Anas. Traffico bloccato sulla statale.

