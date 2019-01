Domenica di sangue in Sicilia: 3 morti ed un ferito in un terrificante incidente stradale

20 Gennaio 2019 19:30

Domenica di sangue in Sicilia: tre persone sono morte, e un’altra è ferita gravemente, in un sinistro avvenuto sulla strada statale Ispica-Rosolini nel Ragusano: due auto, una Punto e una Yaris, si sono scontrate frontalmente

Ancora un tragico incidente stradale in Sicilia in questa terza domenica di Gennaio. Tre persone sono morte, e un’altra è ferita gravemente, in un sinistro avvenuto sulla strada statale Ispica-Rosolini nel Ragusano: due auto, una Punto e una Yaris, si sono scontrate frontalmente. Le vittime tutte di Rosolini sono Cristian Minardo, la sua fidanzata di 17 anni Aurora Sorrentino e la zia della ragazza Rita Barone di 54. Una quarta persona, un 22 enne di Rosolini che era sulla Punto, è stata trasferita in elisoccorso al Centro Politrauma dell’Ospedale Cannizzaro di Catania.

Valuta questo articolo