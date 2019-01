Terribile incidente sull’A2 Salerno-Reggio Calabria, travolta pattuglia della Polizia: un ferito grave [DETTAGLI]

22 Gennaio 2019 12:37

Incidente sull’A2 Salerno-Reggio Calabria nelle vicinanze di Sibari, travolta una pattuglia della Polizia stradale

Un terribile incidente si è verificato sull’A2 Salerno-Reggio Calabria nelle vicinanze di Sibari. Un’auto ha travolto una pattuglia della Polizia stradale, gli agenti erano fuori dalla vettura e sono rimasti illesi. La pattuglia era ferma al lato della strada per prestare soccorso ad un automobilista che aveva appena avuto un incidente quando e’ stata colpita da una Citroen C8. Il conducente della vettura e’ rimasto ferito gravemente. Il traffico sull’A2 in direzione nord e’ interrotto. Sul posto e’ intervenuta anche l’eliambulanza del 118. Nei giorni scorsi un agente e’ stata travolto e ucciso da un tir sull’autostrada Catania-Messina mentre era in servizio e stava soccorrendo alcuni camionisti rimasti coinvolti in un incidente.

