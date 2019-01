Capodanno shock a Reggio Calabria, ancora un altro incendio nella tendopoli di San Ferdinando: 40 extracomunitari trasferiti [DETTAGLI]

1 Gennaio 2019 14:37

Reggio Calbria, ennesimo incendio nella tendopoli di San Ferdinando: paura nella notte di capodanno. 10 baracche distrutte, 40 extracomunitari trasferiti

All’indomani dell’incendio che nella serata di ieri ha interessato 10 baracche dell’area di San Ferdinando, nella mattinata di oggi convocata con urgenza dal Prefetto Michele di Bari, si è svolta, presso il Palazzo del Governo, una riunione Tecnica di coordinamento delle Forze di Polizia alla quale hanno partecipato i Rappresentanti della Questura e della Guardia di Finanza, il Comandante provinciale dei Carabinieri, il Rappresentante dei Vigili del Fuoco e il Sindaco di San Ferdinando.

Già nell’immediatezza dell’incendio, Funzionari della Prefettura si sono recati sul posto ed hanno provveduto al trasferimento presso la nuova tendopoli dei quaranta cittadini extracomunitari che alloggiavano nelle baracche distrutte.

Nel contempo, sono state promosse le iniziative ritenute necessarie per venire incontro alle loro prime esigenze.

Anche nella prima mattinata di oggi Funzionari e Dirigenti della Prefettura sono intervenuti alla baraccopoli e alla tendopoli per verificare le condizioni alloggiative dei migranti ed adottare le misure necessarie per affrontare eventuali criticità.

Nel corso della riunione tecnica sono state disposte una serie di attività per la sistemazione alloggiativa dei migranti. Si è già iniziato a verificare la possibilità di accogliere i migranti, per i quali ricorrano i presupposti di legge, nei progetti SPRAR ed è stato inoltre disposto l’allestimento di altre tende. E’ stato inoltre decisa una intensificazione dei servizi di vigilanza in quell’area.

Da un monitoraggio effettuato dalla Questura, gli extracomunitari presenti nell’area in questione sono circa 1650.