16 Gennaio 2019 10:30

Incendio in casa a Catania, trovato il cadavere carbonizzato di una donna

Tragedia nel rione di San Cristoforo a Catania. I vigili del fuoco, intervenuti per domare il rogo nell’appartamento a piano terra in via Zuccarello, hanno rinvenuto il cadavere carbonizzato di una donna. Viste le condizioni, non è ancora stato possibile identificare il cadavere. In corso di accertamento anche le cause dell’incendio. Sul posto è intervenuta la squadra mobile della Questura.

