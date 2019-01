Sequestrato esemplare di iguana in Calabria: denunciato il proprietario

20 Gennaio 2019 10:15

Calabria, iguana in casa senza autorizzazione: esemplare sequestrato, denunciato il proprietario

I carabinieri hanno denunciato in stato di libertà un uomo di Roggiano Gravina, in Calabria, che teneva in casa, senza le necessarie autorizzazioni, un esemplare maschio di iguana. L’esemplare è stato sequestrato e affidato temporaneamente alla Fattoria didattica di Roggiano Gravina, in attesa di essere trasferito nel Centro di recupero animali selvatici di Rende. La detenzione di animali esotici è disciplinata dalla Convenzione di Whashington, che regolamenta il commercio internazionale di specie animali a rischio estinzione.

