Il Governo stanzia 12 milioni di euro per le province della Calabria [DATI]

31 Gennaio 2019 22:44

In Calabria sono in arrivo 12.036.670 euro per 4 Province, manca Reggio. Il denaro stanziato dal Governo sarà utile per la manutenzione di scuole e strade

Firmato il decreto interministeriale che destina a 76 province italiane 250 milioni di euro, dal 2019 al 2033, per la manutenzione di scuole e strade. In Calabria sono in arrivo 12.036.670 euro per 4 Province. A Catanzaro 2,24 milioni, a Cosenza 6,28 milioni, a Crotone 3,21 milioni ed a Vibo Valentia 307 mila euro. Nella ripartizione dei finanziamenti manca Reggio Calabria, in quanto Città Metropolitana. Matteo Salvini ha scritto ai presidenti provinciali: ”le risorse sono state ripartite sulla base delle indicazioni dell’Upi: un segno tangibile dell’attenzione che il governo intende rivolgere a tutte le amministrazioni provinciali. La tutela delle comunità locali e la ripresa economica rappresentano una priorità: non a caso questo fondo segue l’erogazione di circa 400 milioni per i Comuni fino a 20mila abitanti”. “Con la recente legge di bilancio – ha ricordato – sono stati alleggeriti e semplificati quei vincoli finanziari che, negli anni passati, per perseguire gli obiettivi del patto di stabilità interno prima e del pareggio di bilancio poi, hanno limitato per molti enti virtuosi il legittimo utilizzo delle proprie risorse, con regole sovente non comprensibili e condivisibili. Possiamo e dobbiamo fare di più. Ma siamo convinti di aver inaugurato una nuova fase nel rapporto tra governo e comunità locali”.

Valuta questo articolo